-انحدار حضارتنا أمر لا مفر منه- - بوياسمين خولى

2022/06/24 | 07:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بوياسمين_خولى إن تقرير " ميدوز" - Rapport Meadows (1) - عمره الآن 50 عاما.



ولا تزال إعادة إصداره هذه السنة، أمرًا بالغ الأهمية.



ويبدو أن عالمنا القائم على النمو محكوم عليه بالفشل.



فهل الانهيار حقيقة أم مجرد نظرة مبالغ فيها ؟ ---------------------------------(1) يصف تقرير "ميدوز" نتائج نموذج خوارزمي عشوائي مبرمج بالكمبيوتر في عالم محدود ، وكانت هذه أول دراسة رئيسية سلطت الضوء على المخاطر البيئية للنمو ال ......





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