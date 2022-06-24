-انحدار حضارتنا أمر لا مفر منه- - بوياسمين خولى

#بوياسمين_خولى إن تقرير " ميدوز" - Rapport Meadows (1) - عمره الآن 50 عاما.
ولا تزال إعادة إصداره هذه السنة، أمرًا بالغ الأهمية.
ويبدو أن عالمنا القائم على النمو محكوم عليه بالفشل.
فهل الانهيار حقيقة أم مجرد نظرة مبالغ فيها ؟ ---------------------------------(1) يصف تقرير "ميدوز" نتائج نموذج خوارزمي عشوائي مبرمج بالكمبيوتر في عالم محدود ، وكانت هذه أول دراسة رئيسية سلطت الضوء على المخاطر البيئية للنمو ال ......
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