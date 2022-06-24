2022/06/24 | 07:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر موقع "هسبريس" الإخباري أن السلطات المغربية المختصة سفو إجراءات تسهيلية جديدة من أجل دخول السياح إلى البلاد اعتبارا من الشهر القادم من خلال تقديم تأشيرات إلكترونية لمواطني 49 دولة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المغرب يقدم تسهيلات خاصة للسياح من 49 دولة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المغرب يقدم تسهيلات خاصة للسياح من 49 دولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).