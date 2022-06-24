كتاب -أصول القرآن- 7 - جدو جبريل

2022/06/24 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جدو_جبريل محور : كتب غير المسلمينمصادر الإسلام " سانت كلير تيسدال"(1) - -W.



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Clair-Tisdallوجهات نظر المسلمين فيما يتعلق بالمصادر التي نشأ منها الإسلام- القرآن نزل عبر جبريل على محمد.



الله هو المصدر الوحيد للإسلام.- بعض عقائد وممارسات العرب في "الجاهلية" ظلت ثابتة في الإسلام------------------------(1) كان "ويليام سانت كلير تيسدال" (1859-1928) كاهنًا بريطانيًا أنجليكانيًا ......





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