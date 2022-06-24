البرجماتية المظلومة ومحاذير التطبيق - كمال غبريال

2022/06/24 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كمال_غبريال تكتسب كلمة برجماتية سمعة ومفهوماً سيئاً لدى مثقفينا.



إذ يستخدمونها بمعنى الانتهازية والنذالة.



وتفضيل المصلحة الشخصية على حساب المبادئ والقيم والأخلاق.



وهذا أبعد ما يكون عن فهم المحتوى الحقيقي لهذا المصطلح.البرجماتية نظرية فلسفية شأنها شأن كل مثيلاتها، عبارة عن بلورة فلسفية حديثة ناضجة لأفكار قديمة سبق وأن توصل لها الإنسان.



لتعطيها الصياغة الجديدة صياغة نظرية متطورة ومتقنة.



يترتب عليها دفعة تطب ......





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