القراءة المنهجية الفلسفية: مثال لمفهوم ما بين الجور - حبطيش وعلي

2022/06/24 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حبطيش_وعلي الكاتب : ميشال توزي ترجمة الأستاذ حبطيش وعلي خط سير البحثفي بحثنا حول تعليم الفلسفة ، بدأنا بالبحث عن النموذج التنظيمي للنظام: في فرنسا ، هو من النوع الإشكالي ، وليس تاريخيًا أو عقائديًا (ليس من المفترض أن يتعلم المرء في الفصل الأخير ولا في التاريخ الفلسفة ولا الفلسفة بل للتفلسف).ومن هنا جاء تعريف المصفوفة التربوية.



التفلسف للطالب هو محاولة إشراك تفكيره وجوديًا في رهانات الأسئل ......





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