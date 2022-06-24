الجزائر.. إحالة المتهمين بقتل الناشط جمال بن إسماعيل للجنايات

2022/06/24 | 08:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحالت غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة الجزائرية، قضية حرق وقتل والتنكيل بجثة الناشط الحقوقي جمال بن اسماعيل إلى محكمة الجنايات الابتدائية لمحاكمة المتهمين الموقوفين أمام تشكيلة جنائية سوف يتم الإعلان عنها، خلال الأيام المقبلة، وفقا لما ذكرت صحيفة "النهار" المحلية.

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