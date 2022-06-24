2022/06/24 | 08:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 30SE5dYNs0o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القبض على ستة عشر متهما بخلق أزمة الوقود الأخيرة وملفات اخرى في نشرة الـ 8) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القبض على ستة عشر متهما بخلق أزمة الوقود الأخيرة وملفات اخرى في نشرة الـ 8) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).