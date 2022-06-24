كيم جونغ أون يأمر بتعزيز القوة العسكرية التقنية للجيش

2022/06/24 | 08:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالتعزيز المستمر للقوة العسكرية التقنية لجيش بلاده.وأفادت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية بأن الزعيم كيم جونغ أون عقد اجتماعا موسعا للجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري في الاجتماع الثامن في الفترة من 21 إلى 23 يونيو، ولخص المشاركون عمل الجيش والقوات المسلحة، كما جرى […]

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