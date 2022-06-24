2022/06/24 | 08:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعت منظمة الصحة العالمية، الخميس، الدول إلى اليقظة والشفافية في مواجهة التفشي النادر لأكثر من 3200 حالة إصابة بجدري القرود في جميع أنحاء العالم، بانتظار قرار عما إذا كان يجب إعلان أعلى مستوى تأهب.وفي مواجهة هذا الوضع، جمعت منظمة الصحة العالمية خبراء دوليين، الخميس، لتحديد ما إذا كان الوضع يشكل “حالة طوارئ […]

ظهرت المقالة نداء من منظمة الصحة العالمية بشأن جدري القرود أولاً على ايرث نيوز.

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