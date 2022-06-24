الإرهاب الامبراطوري غذائي وأمني وثقافي - الفضل شلق

2022/06/24 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الفضل_شلق الرأسمالية حرب مستمرة وإن متقطعة.



حروب تتوالى أو تتزامن في جميع أنحاء الأرض.



لو قُبلت روسيا في التسعينات في القرن الماضي في الحلف الأطلسي لخسرت الامبراطورية عدوا كان يريد أن يصير صديقاً.



على روسيا أن تبقى عدواً من أجل أن تبقى الحاجة الى الحلف الأطلسي كحلف أطلسي بغض النظر عن صيرورة أوروبا اتحاداً اقتصادياً ثقافيا.



أشد البلدان الأوروبية حماساً ضد روسيا وتأييداً ودعماً لأوكرانيا هي بريطانيا، الجز ......





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