بريطانيا ترحل مهاجرين غير شرعيين إلى رواندا

2022/06/24 | 08:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ لم يستبعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إمكانية ترحيل مهاجرين من أوكرانيا دخلوا الأراضي البريطانية بالطريقة غير المشروعة إلى رواندا.ووقعت بريطانيا ورواندا في 13 نيسان الماضي اتفاقية تُجيز ترحيل مهاجرين غير شرعيين من بريطانيا إلى رواندا.وذكرت صحيفة “غارديان” أن جونسون سئل أثناء قيامه بزيارة إلى رواندا في 23 حزيران ما إذا […]

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