2022/06/24 | 08:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ في ظاهرة نادرة، اصطفت 5 كواكب على التوالي ويمكن رؤيتها بالعين المجردة فجر اليوم الجمعة.وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن اصطفاف تلك الكواكب كان على قبة السماء بحسب ترتيبهم الطبيعي من حيث البعد من الشمس.كما نوه إلى أن مجموعة من كواكب النظام الشمسي تظهر في صف واحد […]

ظهرت المقالة ظاهرة فلكية نادرة في الوطن العربي أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظاهرة فلكية نادرة في الوطن العربي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظاهرة فلكية نادرة في الوطن العربي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).