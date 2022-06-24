حمى التيفوئيد “خطر كبير” في عالمنا الحديث

2022/06/24 | 08:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..قد تكون حمى التيفوئيد نادرة في البلدان المتقدمة، لكن هذا التهديد القديم، الذي يعتقد أنه كان موجودا منذ آلاف السنين، لا يزال يمثل خطرا كبيرا في عالمنا الحديث.ووفقا لبحث جديد، تطور البكتيريا التي تسبب حمى التيفوئيد مقاومة واسعة للأدوية، وهي تحل بسرعة محل السلالات غير المقاومة.وفي الوقت الحالي، تعد […]

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