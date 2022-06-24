لكمات وصراخ.. كاميرا توثق ضرب فتيات غاضبات لسائقة سيارة أوبر بعنف

2022/06/24 | 09:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مقطع فيديو صادم رصدته كاميرا مراقبة مثبته داخل سيارة أوبر، أقدمت عدد من الراكبات على ضرب سائقة السيارة بشكل عنيف ومفاجىء، وأظهرت الكاميرا لحظات الهجوم الذي استمر لحوالي 30 ثانية، لكن بالنسبة للسائقة التي تدعى فكتوريا بارتريدج، شعرت به وكأنه دام وقتًا طويلًا.

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