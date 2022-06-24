"أكثر بذخا من القياصرة".. تفاصيل تجهيزات بيوت بوتين

2022/06/24 | 09:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة "الغادريان" تفاصيل باذخة عن ديكورات باذخة لـ "كوخ الصياد"، وهو مبنى مكسوا بالخشب في شمال سانت بطرسبرغ، اختاره الرئيس الروسي، فلادمير بوتين، للابتعاد عن ضغوطات الحياة السياسية داخل الكرملين.

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