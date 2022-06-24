نواب أمريكيون يوجهون طلبا لبايدن بشأن مقتل شيرين أبو عاقلة

2022/06/24 | 09:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نبوز/ طالب 24 عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي، الرئيس جو بايدن بالتدخل المباشر من قبل الولايات المتحدة في التحقيق بشأن مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.وقال النواب الديمقراطيون، في رسالتهم، التي لم يوقع عليها أي من الجمهوريين، إنه منذ مقتل أبو عاقلة الشهر الماضي “لم يكن هناك تقدم كبير بشأن فتح تحقيق مستقل […]

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