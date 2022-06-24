الحياة صعبة .. و ممرضة - محمد حسين يونس

#محمد_حسين_يونس توقفت عن العمل منذ ثمانية شهور ( اول نوفمبر 2021 ) ..
بعد أن إستمريت أشقي دون توقف لمدة 60 سنة منذ ( سبتمبر 1962 ) ..قضيتها كلها في أعمال الإنشاء للمباني و الشبكات بجميع أنواعها ( مياة ، صرف صحي ، كهرباء ، تليفونات ، طرق ) ..
و تشغيل و صيانة ..
محطات تنقية مياة الصرف الصحي .
عملت في هذه المهنة السخيفة ..
كمهندس تصميم معمارى ، مهندس حكومة مشرف علي إنشاءات بسينا ، مهندس بالقوات المسلحة أقوم ب ......
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