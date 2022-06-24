الحياة صعبة .. و ممرضة - محمد حسين يونس

2022/06/24 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_حسين_يونس توقفت عن العمل منذ ثمانية شهور ( اول نوفمبر 2021 ) ..



بعد أن إستمريت أشقي دون توقف لمدة 60 سنة منذ ( سبتمبر 1962 ) ..قضيتها كلها في أعمال الإنشاء للمباني و الشبكات بجميع أنواعها ( مياة ، صرف صحي ، كهرباء ، تليفونات ، طرق ) ..



و تشغيل و صيانة ..



محطات تنقية مياة الصرف الصحي .



عملت في هذه المهنة السخيفة ..



كمهندس تصميم معمارى ، مهندس حكومة مشرف علي إنشاءات بسينا ، مهندس بالقوات المسلحة أقوم ب ......





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