استقالة رئيس حزب المحافظين في بريطانيا بعد خسارة الانتخابات

2022/06/24 | 09:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أعلن رئيس حزب المحافظين في بريطانيا أوليفر دودن اليوم الجمعة، استقالته بعد سلسلة من النتائج السيئة جدا من بينها هزيمة مرشحي الحزب في اقتراعين فرعيين.

وكتب دودن في رسالة إلى رئيس الحكومة بوريس جونسون أن هذه الهزائم "هي الأخيرة في سلسلة من النتائج السيئة جدا لحزبنا" مضيفا "لا يمكننا الاستمرار وكأن شيئا لم يكن" و"يجب على أحد ما تحمل مسؤولية" ذلك.

وأضاف دودن وهو من كبار حلفاء جونسون "مناصرونا خائبو الظن وأنا أشاطرهم شعورهم هذا".

ومُنِي حزب المحافظين بهزيمتين ساحقتين في الانتخابات الفرعية اليوم الجمعة.

وخسر المحافظون في تيفرتن اند هونيتن وهي دائرة انتخابية في جنوب غرب إنكلترا، وكذلك في ويكفيلد (شمال)، وهي نتائج ستزيد الضغط على جونسون.

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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