كرواتيا تسجل أول إصابة بجدري القردة

2022/06/24 | 09:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أفاد التلفزيون الوطني في كرواتيا بتسجيل أول حالة إصابة بجدري القردة في البلاد.ونقل التلفزيون عن مستشفى “دكتور فران ميخايليفيتش” للأمراض المعدية الواقع في العاصمة زغرب: “يدور الحديث عن رجل زار إيطاليا وإسبانيا.إنه مصاب بنوع خفيف من جدري القردة ولم يدخل المستشفى وهو في عزلة منزلية.وفي صربيا المجاورة تم […]

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