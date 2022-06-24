الرافدين يعلن منح قروض بقيمة 150 مليون دينار لشراء وحدة سكنية

2022/06/24 | 09:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترويج معاملة قرض شراء دار سكن .

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