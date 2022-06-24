أمريكا تحظر رسميا سجائر إلكترونية في أسواقها

2022/06/24 | 09:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن مسؤولو الصحة في أمريكا، اليوم الخميس، فرض حظر على السجائر الإلكترونية التي تنتجها ‏شركة “جوول”.‏ صرحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في بيان صحفي، أن “الشركة لن تكون قادرة بعد الآن على بيع السجائر الإلكترونية، ويجب عليها إزالة جميع منتجاتها من السوق الأمريكية”.واعتبر مفوض إدارة الغذاء والدواء، روبرت إم كاليف، في البيان […]

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