كوارث مدمرة قد تضرب العالم قريبًا.. شاهد كيف يهدد تجاوز 1.5 درجة مئوية كوكبنا

2022/06/24 | 09:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت موجات الحر أكثر شدة بسبب ارتفاع درجة الحرارة العالمية ، الأمر الذي له آثار مدمرة على الطبيعة والنظم البيئية وحتى جسم الإنسان.يشرح خبراء المناخ سبب أهمية ذلك، وما الذي يمكن فعله لتثبيت درجة حرارة الكوكب عند 1.5 درجة مئوية.

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