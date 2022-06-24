4 قتلى في تحطم طائرة عسكرية روسية

2022/06/24 | 09:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل أربعة أشخاص وجرح خمسة آخرون في تحطم طائرة شحن عسكرية في منطقة رازيان الروسية الواقعة على بعد 200 كيلومتر جنوب شرق موسكو على ما ذكرت السلطات المحلية.

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