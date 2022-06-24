صفقات مانشستر يونايتد.. عرض خيالي آخر لضم نجم برشلونة

2022/06/24 | 09:38 - المصدر: بغداد اليوم

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كشفت صحيفة “ماركا الإسبانية”، أن النادي الإنجليزي مانشستر يونايتد تقدم بعرض ثاني للاعب يرشلونة دي يونغ بمبلغ وقدره 65 مليون يورو بالإضافة 20 مليون يورو كمتغيرات، نظرا لتمسك المدرب إريك تين هاج بضمه.

وأكدت الصحيفة : “برشلونة يريد حوالي 75 مليون يورو على الأقل من أجل التخلي عن النجم الهولندي، خاصةً أنه من أهم لاعبي الفريق، والتخلي عنه يأتي بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها ورغبته في التعاقد مع صفقات جديدة

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