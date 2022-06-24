الوطن العربي يشهد ظاهرة نادرة..”ترى بالعين المجردة”

2022/06/24 | 09:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..في ظاهرة نادرة، اصطفت 5 كواكب على التوالي ويمكن رؤيتها بالعين المجردة فجر اليوم الجمعة.وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن اصطفاف تلك الكواكب كان على قبة السماء بحسب ترتيبهم الطبيعي من حيث البعد من الشمس.كما نوه إلى أن مجموعة من كواكب النظام الشمسي تظهر في صف واحد […]

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