تحرك طفيف في اسعار النفط العالمية

2022/06/24 | 10:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل هذه الظروف، ستصبح أسعار النفط الخام المرتفعة شديدة الحساسية.

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