مندوب السعودية في الأمم المتحدة: المملكة ماضية بتحقيق تمكين المرأة لتأدية دورها بالمجتمع

2022/06/24 | 10:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محمد العتيق، القائم بالأعمال في وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، أن بلاده ماضية بتحقيق تمكين المرأة لتأدية دورها بالمجتمع.

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