ابنة جمال عبدالناصر.. هل تنضم قريبا لنادي المليارديرات؟

2022/06/24 | 10:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مصر خصوصاً، خبراً منسوباً لصحيفة "المصري اليوم" فيه أن هدى عبد الناصر، ابنة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، تملك ثروة تقارب المليار دولار.

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