ممارسة أمنية تنتهي بضبط أكثر من 1500 قرص مخدر في بابل

2022/06/24 | 10:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت مفارز شعبة مخدرات الحلة، اليوم الجمعة، من ضبط أكثر من 1500 قرص مخدر والقبض على خمسة متهمين بمناطق مختلفة في بابل.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز شعبة مخدرات قضاء الحلة في بابل تمكنت خلال ممارسة أمنية ضمن قاطع المسؤولية من إلقاء القبض على أحد المتهمين وضبط 1500 قرص مخدر".

وأضافت ان "القوة تمكنت ايضاً خلال عملية امنية منفصلة من القبض على أربعة آخرين متهمين بجرائم المخدرات وضبط بحوزتهم حبوب مخدرة، ليتم نقلهم كافة الى مركز التحقيق لإكمال باقي الإجراءات القانونية".

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