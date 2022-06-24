المرور تنوه الى قطع طريق رئيسي في بغداد ذهابا وإيابا

2022/06/24 | 10:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، قطع طريق حيوي في العاصمة بغداد لغرض اجراء الصيانة.

وذكر بيان للمرور تلقته (بغداد اليوم)، أنه "ومن خلال التنسيق مع أمانة بغداد سيتم قطع الطريق المؤدي من الجسر الدوار قرب موقع التاجيات باتجاه جسر المثنى القريب من جزيرة بغداد السياحية ذهابا وايابا يوم (الجمعة ) ٢٤ حزيران ٢٠٢٢ في تمام الساعة السادسة صباحا ولمدة يومان اي ( الجمعة والسبت)"، مبينة أن ذلك "لاغراض الاكساء والتبليط ".

ودعت مديرية المرور العامة، سائقي المركبات الكرام اتخاذ الطرق البديلة والالتزام بالتعليمات المرورية.

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