إخماد حريق نشب بإحدى المواكب الحسينية في واسط (صورة)

2022/06/24 | 10:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - واسط

اعلنت مديرية الدفاع المدني في واسط، اليوم الجمعة، سيطرة فرقها على حادث حريق نشب بمخزن تابع لأحد المواكب الحسينية في منطقة داموك ال١٥٠.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الحادث انتهى بمهنية واداء عاليين دون تسجيل خسائر في الارواح".

واوضحت، ان "سبب الحادث تدلي وسقوط احد الاسلاك الناقل للتيار الكهربائي".

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