كيف ستكفل الحكومة الجديدة عدم خروج الشعب للمطالبة بإسقاطها؟

2022/06/24 | 10:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكد عضو ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري، أن الحكومة الجديدة مطالبة بمعالجة الوضع الراهن وإنعاش مختلف القطاعات لضمان استمرارها في السلطة وعدم انتفاض الشعب ضدها.وقال الحيدري لـ /المعلومة/، إن “القلق غير موجود إزاء انتفاض الشارع ضد الحكومة التي ستتشكل في قادم الأيام، على الرغم من التراكمات السابقة بشأن الخروج الشعبي ضد الحكومة”.[…]

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