مسؤول ألماني لا يستبعد وقف إمدادات الغاز الروسي عبر “السيل الشمالي”

2022/06/24 | 10:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رجح رئيس وكالة الشبكات الفدرالية الألمانية كلاوس ميوللر إمكانية توقف إمدادات الغاز بشكل كامل من روسيا إلى ألمانيا عبر خط الأنابيب “السيل الشمالي”.وردا على سؤال صحفي بهذا الشأن قال ميوللر في حديثه لقناة “ARD” الألمانية، اليوم الجمعة: “لا يمكننا استبعاد ذلك”، مشيرا إلى أنه لهذا السبب بالذات تدرس الوكالة سيناريوهات مختلفة.وأوضح […]

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