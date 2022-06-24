إيلون ماسك: تسلا مهددة بالإفلاس

2022/06/24 | 10:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية، الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، أن المصانع الجديدة الجديدة للشركة العملاقة في ألمانيا وأميركا تواجه خسائر كبيرة تقدر بمليارات الدولارات" بسبب نقص البطاريات وتعطل الإمدادات في الصين جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.

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