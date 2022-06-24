ضابط كبير في الداخلية يستقيل من منصبه بسبب ’الظلم والنفاق’

2022/06/24 | 10:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الأنبار

قدم امر فوج طوارئ الانبار السادس في الفلوجة العقيد عادل التبان، اليوم الجمعة، استقالته من سلك الشرطة.

وذكر التبان بحسب وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، ان "القانون يطبق على المواطن الفقير وانا لا استطيع ان اكون ظالم او منافق".

أدناه نص الوثيقة:

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