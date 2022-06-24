2022/06/24 | 10:40 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: R8PkMzAZ6B4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هنادي عبود تطلق مجموعة من #العباءات الصيفية التي تجمع بين الحداثة والتراث) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هنادي عبود تطلق مجموعة من #العباءات الصيفية التي تجمع بين الحداثة والتراث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).