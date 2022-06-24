الصين تنجح بإطلاق 3 أقمار صناعية أخرى إلى مدارات الأرض

2022/06/24 | 10:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..بعد يوم من إطلاق قمر جديد، نجحت الصين بإطلاق 3 أقمار صناعية أخرى إلى مدارات الأرض.وتبعا للتلفزيون المركزي الصيني فإن الأقمار الثلاثة من نوع Yaogan-35-02 أرسلت إلى مدارات الأرض على متن صاروخ صيني الصنع من نوع Long March-2D، وانطلق الصاروخ من مطار Xichang الفضائي الواقع جنوب غرب مقاطعة سيتشوان، تمام […]

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