اهمية الملكية الشخصية في المجتمع الشيوعي - نجم الدليمي

2022/06/24 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نجم_الدليمي ان الملكية الشخصية في ظل الأشتراكية ، هي شكل أستملاك أفراد المجتمع الاشتراكي لسلع الاستهلاك وسائر الخيرات الحيوية المستعملة لأجل تلبية حاجتهم الفردية .



تشمل هذه الملكية الشخصية السلع الضرورة الأولية ، والسلع ذات المقصد الثقافي المعيشي وسلع الأستعمال المنزلي، ووسائط النقل الفردية وقسمآ من المساكن في المجتمع فالدولة تقدم السكن المجاني للمواطنين ، وهناك قطاع تعاوني خاص ببناء السكن تحت إشراف وخطة الدو ......





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