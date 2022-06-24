الأنواء الجوية: عواصف ترابية غداً السبت

2022/06/24 | 10:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت حدوث عواصف ترابية مساء غد السبت.

يتبع..

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