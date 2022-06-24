2022/06/24 | 10:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني كاروان أنور، الجمعة، أن الاتحاد مصر على تمرير مرشحه برهم صالح لرئاسة الجمهورية ولن يقدم على تغييره.وقال أنور لـ /المعلومة/، أن “الجو السياسي السائد في كردستان يشير إلى أن هناك حالة شبه تطبيع وهدوء بين الأطراف السياسية الكردية قبيل الاتفاق على تشكيل الحكومة”.واضاف ان “الاتحاد الوطني […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو بالاتحاد: مصرون على عدم تغيير مرشحنا لرئاسة الجمهورية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو بالاتحاد: مصرون على عدم تغيير مرشحنا لرئاسة الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).