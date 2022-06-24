مجالس المحافظات.. ماجد ابو كلل

2022/06/24 | 11:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب ماجد ابو كلل:

انهاء اعمال مجالس المحافظات ومجالس الاقضية والغاء مجالس النواحي لم يؤدي لتقليل الفساد ولم يرفع من مستوى الخدمات المقدم للمواطنين، نعم سرع من عملية اقرار المشاريع، من خلال المتابعة والتحليل يتبين لنا ان خلل كبير يحصل حاليا من خلال انفراد المحافظين بانفاق تخصيصات الموازنة الاستثمارية للمحافظة وكذلك نرصد حركة استثمار سريعة لعقارات البلديات على شكل عقود مساطحة لاشخاص تربطهم بمراكز القرار علاقات وثيقة، هذه الظاهرة لا تختص بمحافظة واحدة بل هي ظاهرة عامة لكل المحافظات غير المنتظمة باقليم، الخلاصة ان غياب مجالس المحافظات والاقضية لم يحقق ما كان متوقعا وهذا يدفعنا للتفكير في السبب الحقيقي الذي منع هذه المجالس من القيام بواجباتها، اعتقد ان المحاصصة الحزبية هي السبب وان العمل للتخلص من المحاصصة الحزبية هو المسار الصحيح للاصلاح وليس انهاء اعمال او الغاء هذه المجالس.

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