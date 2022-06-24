خارجية إيران تعلن زيارة منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي لطهران اليوم

2022/06/24 | 11:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة، أن منسق السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، سيزور العاصمة الإيرانية، طهران، الليلة.

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