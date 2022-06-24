إليك 3 طرق لتحسين صحتك من خلال ميكروبيوم الأمعاء

2022/06/24 | 11:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البكتيريا والفيروسات والخميرة والطفيليات في أمعائك؟ قد تعتقد أن هذه المجموعة من الميكروبات عبارة عن كوابيس تلاحق الإنسان، لكنها في الواقع ضرورية جدًا للصحة العامة، بحسب ما أوضحه الخبراء.

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