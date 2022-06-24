حالة الطقس.. عواصف ترابية تزور العراق في هذا الموعد

2022/06/24 | 11:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم

الجمعة، ان تشهد البلاد انخفاض في درجات

الحرارة للأيام المقبلة، فيما توقعت

حدوث عواصف ترابية بدءاً من مساء يوم غد

السبت.

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