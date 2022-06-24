تأسست فيه حكومات ودعم ثورات...ديوان آل كمونة قائم منذ (270) عاما في كربلاء

2022/06/24 | 11:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسسه شيوخ آل كمونة من عشائر بني اسد

العريقة في منطقة المخيم الحسيني منذ

العهد العثماني وكان منارا للعلم

والثقافات والتربية والاخلاق ومنبرا

حسينيا يصدح باصوات حسينية خالدة،

توارثه الابناء من اجداد الاج

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