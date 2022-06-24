العواصف الترابية تطل مجددا في سماء العراق بدءا من الغد

2022/06/24 | 11:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت حدوث عواصف ترابية مساء غد السبت.

يتبع..

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