أول تعليق لجونسون بعد خسارة المحافظين بالانتخابات الفرعية

2022/06/24 | 11:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على خسارة حزبه المحافظ في الانتخابات الفرعية لاختيار نائبين جديدين بمجلس العموم، قائلا إن “الناخبين يمرون بوقت عصيب في الوقت الحالي”.وأشار جونسون إلى أن مشاكل حزب المحافظين في استطلاعات الرأي ترجع إلى حد كبير إلى أزمة تكلفة المعيشة، وليس الشكاوى ضده كزعيم، وقال: “صحيح أننا حصلنا […]

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