الخارجية الإيرانية: بوريل يصل مساء اليوم إلى طهران

2022/06/24 | 11:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يصل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، مساء اليوم الجمعة، إلى العاصمة الإيرانية طهران.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، خطيب زاده، إن “الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل يصل إلى طهران الليلة لإجراء محادثات مع وزير خارجية بلادنا وبعض المسؤولين الآخرين في جمهورية إيران […]

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