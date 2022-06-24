مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية.. اتبع هذه النصائح لتناول الطعام الصحي وتوفير المال

2022/06/24 | 11:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصل ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى مستويات لم نشهدها منذ سبعينيات القرن الماضي، الفترة التي عانت نت أزمة تضخم، وفقًا لأحدث مؤشر لأسعار المستهلك.لكن الخبراء يقولون إنه لا تزال هناك طرق لتناول الطعام الصحي من دون إنفاق الكثير من الأموال.ولخفض فاتورة مشترياتك، تقدّم لك أيمي باتون، اختصاصية التغذية في جامعة ولاية أوهايو، بعض النصائح.

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