تحذيرات من مشروب خطير يسبب سرطان الأمعاء

2022/06/24 | 11:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن علماء جامعة هارفارد أن شرب

المشروبات الغازية، يمكن أن يزيد خطر

الإصابة بسرطان الأمعاء.





وتشير مجلة The American Journal of Clinical Nutrition،

إلى أنه وفقا لنتائج الدراسة التي

أجراها خبراء جامعة

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